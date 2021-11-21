Зеленский вручил государственные награды военным десантно-штурмовых войск

Награды получили 10 защитников и защитниц Украины, в том числе одна – посмертно.

Зеленский вручил государственные награды военным десантно-штурмовых войск
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным десантно-штурмовых войск по случаю их профессионального праздника.

Зеленский отметил символизм того, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем Достоинства и Свободы, сообщила пресс-служба президента.

"Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой сейчас здесь", - отметил он.

Президент поблагодарил защитников и защитниц Украины за ежедневную службу.

Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Согласно указу президента, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и образцовое выполнение воинского долга орденом Богдана Хмельницкого III степени наградили:

- Катеринчука Василия Юрьевича – старшего лейтенанта;

- Окуско Александра Михайловича – майора;

- Сущенко Виталия Юрьевича – подполковника.

Орденом "За мужество" II степени:

Мрачковского Уберта Валерьевича (посмертно) – старшего солдата.

Орденом "За мужество" III степени:

Коваля Андрея Владимировича – старшего сержанта.

Медалью "За военную службу Украине":

Гатаулину Татьяну Владимировну – сержанта.

Медалью "Защитнику Отечества":

- Балинскую Анну Александровну – старшего солдата;

- Орлову Светлану Викторовну – старшего солдата;

- Стогния Валентина Михайловича – полковника;

- Хомякова Максима Викторовича – мастера-сержанта.

Напомним, Уберт Мрачковский погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе 18 ноября. В тот день враг открывал огонь 17 раз.

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