Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси.

Об этом пишет newsgeorgia.ge.

Саакашвили привезли на реанимобиле. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов добрались из тюрьмы N18 в Глданском районе Тбилиси в госпиталь в Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.

На окнах флигеля, в котором поместили Саакашвили, установлена решетка. Кроме того, флигель оцеплен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в больницу охраняет полиция.

Сразу после перевода Саакашвили в палату его представители заявили, что Минздрав нарушил обещание, согласно которому личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили, и мать – Гиули Аласания, должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.

В последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники в тяжелом состоянии.

После того, как власти приняли решение перевести Саакашвили в госпиталь, он объявил, что прекращает голодовку, длившуюся 50 дней. В Горе он должен пройти период восстановления после голодовки. Оппозиция пообещала не проводить акции протеста возле госпиталя.

Напомним, что Михаил Саакашвили, с мая 2015 года являющийся гражданином Украины, осенью 2021 года решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия. 1 октября, сразу после приезда в Грузию, Саакашавили задержали.

После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку в связи с несогласием с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по двум делам, которые длятся с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября констатировал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.