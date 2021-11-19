Пленарное заседание Рады закрылось без голосования за законопроекты и отчет ВСК по вагнеровцам

В зале заседаний осталось только небольшое количество депутатов.

Верховная Рада закрыла пленарное заседание 19 ноября без рассмотрения отчета парламентской временной следственной комиссии по вагнергейту. Также не рассматривался ни один законопроект.

Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о закрытии заседания в 13.17.

"Уважаемые народные депутаты, мы завершаем сегодняшний день. На следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Очередное пленарное заседание состоится во вторник, 30 ноября, в 10.00", - объявил Стефанчук.

Зал Рады на момент закрытия заседания
Фото: Скрин
Зал Рады на момент закрытия заседания

Повестка дня ВР на сегодняшний день предусматривала рассмотрение отчета ВСК о срыве дела вагнеровцев, а также ряда законопроектов, в частности о запрете на продажу сигарет лицам до 21 года.

После часа вопросов к правительству и выступлений нескольких депутатов был объявлен досрочный перерыв по требованию фракции "Слуга народа" и группы "За будущее". Он длился около часа. После перерыва председательствующий на заседании Александр Корниенко зачитал депутатские запросы, затем парламентарии выступили с заявлениями и предложениями.

По словам главы фракции "Голос" Ярослава Железняка, утром в Раде было немного депутатов, а во время перерыва разъехалась и часть пришедших. Железняк предположил, что отчет ВСК не будут рассматривать, потому что максимум за него собралось бы 200 голосов при 226 необходимых.

Вчера парламент также досрочно закрыл созванное Зеленским внеочередное заседание по финансовым вопросам. Причиной стало задымление пульта для голосования одного из нардепов – его коллеги сказали, что в зале сложно находиться из-за последствий инцидента.

При этом парламент не смог с первой попытки проголосовать за досрочное закрытие – не хватило голосов. Александр Корниенко был вынужден вторично ставить аналогичное предложение на рассмотрение.



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