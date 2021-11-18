"Европейская Солидарность" требует создания новой ВСК по спецоперации по "вагнеровцам"

Правоохранители должны расследовать факты, изложенные в расследовании Bellingcat, считают в партии.

"Европейская Солидарность" требует создания новой ВСК по спецоперации по "вагнеровцам"
Фото: eurosolidarity.org

Правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat. Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности".

"Материалы Bellingcat свидетельствуют как сам факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.

В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация", - говорится в заявлении.

Из-за срыва спецоперации, отмечают в партии, преступники, причастные к оккупации части территории Украины, могут избежать ответственности за свои преступления и справедливое наказание.

Фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия объяснил, почему власти отрицали проведение спецоперации по "вагнеровцам"Арахамия объяснил, почему власти отрицали проведение спецоперации по "вагнеровцам"
Франция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - КулебаФранция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - Кулеба
Тимошенко требует увеличить финансирование медицины вдвоеТимошенко требует увеличить финансирование медицины вдвое
"Батькивщина" требует вернуть Саакашвили в Украину"Батькивщина" требует вернуть Саакашвили в Украину
Генпрокуратура фюрера РФ требует ликвидировать организацию, исследующую репрессии в СССР и в современной РоSSииГенпрокуратура фюрера РФ требует ликвидировать организацию, исследующую репрессии в СССР и в современной РоSSии
Порошенко требует развернуть войска на границе с БеларусьюПорошенко требует развернуть войска на границе с Беларусью
Польша сообщила о новой провокации на границе с БеларусьюПольша сообщила о новой провокации на границе с Беларусью
"Батькивщина" требует перенаправить 19 млрд грн с инфраструктурных проектов в медицину"Батькивщина" требует перенаправить 19 млрд грн с инфраструктурных проектов в медицину
РоSSия в ТКГ требует включить в украинскую делегацию Медведчука, - ГармашРоSSия в ТКГ требует включить в украинскую делегацию Медведчука, - Гармаш
Нацкорпус возле Офиса генпрокурора требует наказать мэра-сепаратиста СтрукаНацкорпус возле Офиса генпрокурора требует наказать мэра-сепаратиста Струка
Последние новости
Подгружаем последние новости