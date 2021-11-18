"Европейская Солидарность" требует создания новой ВСК по спецоперации по "вагнеровцам"

Правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat. Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности".

"Материалы Bellingcat свидетельствуют как сам факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.

В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация", - говорится в заявлении.

Из-за срыва спецоперации, отмечают в партии, преступники, причастные к оккупации части территории Украины, могут избежать ответственности за свои преступления и справедливое наказание.

Фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер".