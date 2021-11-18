Стоимость проезда в Киеве до конца отопительного сезона повышать не будут, - Кличко

"Это – проект. А не принятое решение".

Стоимость проезда в Киеве до конца отопительного сезона повышать не будут, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ранее в КГГА обратились коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс». В обращении отмечается, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Одновременно, как напомнил Кличко, произошел значительный рост цен на энергоносители. Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривень. По словам столичного головы, правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума.

"То есть мы поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда вынесен пока только на обсуждение. "Это – проект. А не принятое решение!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, вчера Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка в столичном метрополитене будет стоить 20 гривень. Для владельцев многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина"" стоимость поездки составит 12 грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
В ГРС намекнули, что решение о повышении цен на проезд в Киеве можно отменитьВ ГРС намекнули, что решение о повышении цен на проезд в Киеве можно отменить
В случае принятия закона о столице, райсоветов в Киеве не будет долгие годы, - ЛуценкоВ случае принятия закона о столице, райсоветов в Киеве не будет долгие годы, - Луценко
Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"
Корниенко: "У партии дальше будут серьезные вызовы. Но и будут полезные изменения"Корниенко: "У партии дальше будут серьезные вызовы. Но и будут полезные изменения"
В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку украинских заложников КремляВ Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку украинских заложников Кремля
Восстановление очного обучения возможно только после уменьшения количества больных, - КличкоВосстановление очного обучения возможно только после уменьшения количества больных, - Кличко
Кличко: даже в США президент не может контролировать мэра ВашингтонаКличко: даже в США президент не может контролировать мэра Вашингтона
Следующая встреча Комиссии стратегического партнерства Украина – США состоится в 2022 году в КиевеСледующая встреча Комиссии стратегического партнерства Украина – США состоится в 2022 году в Киеве
Кличко о тарифах и ценах: в конце зимы пустой холодильник может победить телевизорКличко о тарифах и ценах: в конце зимы пустой холодильник может победить телевизор
"Схемы" показали дворец Медведчука в Киеве, где есть церковь, шубохранилище и секретная комната"Схемы" показали дворец Медведчука в Киеве, где есть церковь, шубохранилище и секретная комната
Последние новости
Подгружаем последние новости