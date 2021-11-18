Стоимость проезда в Киеве до конца отопительного сезона повышать не будут, - Кличко

"Это – проект. А не принятое решение".

Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ранее в КГГА обратились коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс». В обращении отмечается, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Одновременно, как напомнил Кличко, произошел значительный рост цен на энергоносители. Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривень. По словам столичного головы, правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума.

"То есть мы поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда вынесен пока только на обсуждение. "Это – проект. А не принятое решение!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, вчера Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка в столичном метрополитене будет стоить 20 гривень. Для владельцев многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина"" стоимость поездки составит 12 грн.