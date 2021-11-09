ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в ОИО №184 и №197 и признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами.

"В ОИО №184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОВО №197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствовавшие на заседании члены комиссии", - говорится в сообщении ЦИК, обнародованном 9 ноября.

В нем уточняется, что в соответствии с избирательным законодательством для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

После получения и рассмотрения перечисленных документов Комиссия принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины.

Также ЦИК признал народным депутатом Сергея Кострийчука, который заменит в парламенте избранную министром реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Верещук. Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", - сообщают в ЦИК.

Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, внесенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №140.

Как сообщалось, на момент выборов нынешний помощник главы партии "Слуга народа" Сергей Кострийчук был безработным и баллотировался как беспартийный. По словам пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, на президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов в регионах. В феврале 2020 года Сергей Кострийчук вошел в Высший совет партии и отвечал за организационно-массовую работу.

По информации ЧЕСНО, Кострийчук, возможно, является братом или мужем Елены Кострийчук, которая в свою очередь является руководителем и соучредителем ОО "Лига волонтеров". Эта организация в марте 2019 года перечислила "Слуге народа" 2 миллиона гривень. Средства были направлены на избирательную кампанию Владимира Зеленского.