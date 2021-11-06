Украина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в Крыму

Об этом шла речь во время встречи президента Зеленского и Марии Пейчинович-Бурич.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что это уже второй визит Генсека в Украину в текущем году.

"Хочу выразить вам и вашим коллегам благодарность за большое внимание к Украине, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал Зеленский.

Президент также отметил важность представленности Совета Европы на состоявшемся 23 августа учредительном саммите Крымской платформы.

"Мы были рады приветствовать вас в Киеве и рассчитываем на дальнейшее активное вовлечение экспертов Совета Европы в работу этого международного механизма деоккупации Крымского полуострова", - отметил Глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении.

"Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", - отметил Глава государства.

Зеленский отдельно призвал Генерального секретаря Совета Европы содействовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которых РоSSийская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и РФ .

Напомним, Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) проведет мониторинг в Крыму.