Украина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в Крыму
Об этом шла речь во время встречи президента Зеленского и Марии Пейчинович-Бурич.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что это уже второй визит Генсека в Украину в текущем году.
"Хочу выразить вам и вашим коллегам благодарность за большое внимание к Украине, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал Зеленский.
Президент также отметил важность представленности Совета Европы на состоявшемся 23 августа учредительном саммите Крымской платформы.
"Мы были рады приветствовать вас в Киеве и рассчитываем на дальнейшее активное вовлечение экспертов Совета Европы в работу этого международного механизма деоккупации Крымского полуострова", - отметил Глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении.
"Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", - отметил Глава государства.
Зеленский отдельно призвал Генерального секретаря Совета Европы содействовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которых РоSSийская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и РФ.
Напомним, Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) проведет мониторинг в Крыму.