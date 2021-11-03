Арахамия: Таран пошел по собственному желанию, к Урусскому были претензии

Назначать четырех новых министров парламент будет завтра.

Арахамия: Таран пошел по собственному желанию, к Урусскому были претензии
Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Таран ушел с должности по собственному желанию, а к вице-премьеру, главе Минстратегпрома Олегу Урускому были претензии. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

"С Уруским претензия, вот у меня, например, есть личная претензия – я член комитета национальной безопасности и обороны, там уже шесть месяцев подряд говорят, что будет готов и заработает Реестр поставщиков по оборонной закупке. Шесть месяцев нас кормят завтраками, и ничего нет ", – заявил депутат.

Он добавил, что вопросы отставки министра задавались и раньше, но решили сделать это "пакетно" и ускорить процесс.

"Если, например, каждые два месяца было бы увольнение, вы бы тоже меня спрашивали, чего каждые два месяца увольнения", – отметил он.

Похвалу от Арахамии получили министр инфраструктуры Александр Кубраков за "Большое строительство" и здравоохранение Виктор Ляшко за работу по больницам и вакцинации.

Относительно отставки вице-премьера, главы Минреинтеграции Алексея Резникова Арахамия сказал, что его переход в Минобороны будет эффективным.

"Когда господин Таран сказал, что он будет идти, мы хотели взять человека, который хороший, опытный менеджер, пользующийся уважением в международной среде, который может наладить все бизнес-процессы в Министерстве обороны по поставкам", – отметил Арахамия.

Голосовать за назначение новых министров будут завтра. Также назначат руководителем Аппарата Рады Вячеслава Штучного, который уже занимал этот пост в 2019-2020.

Преемником уволенного министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского пока будет его заместитель Руслан Стрелец в качестве временного и.о., затем вопрос полноценного руководителя министерства будет вынесен на рассмотрение депутатов в зал.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила пятерых министров. Завтра вместо главы Минобороны Андрея Тарана будут назначать Алексея Резникова, вместо Резникова в Минреинтеграции – нардепа Ирину Верещук, вместо Уруского в Минстратегпром – главу Государственной Таможенной службы Павла Рябикина, вместо первого вице-премьера-министра экономики – заместителя главы Офиса Президента Юлию Свириденко.



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