СБУ квалифицировала вражеский обстрел Трехизбенки как террористический акт

Во время обстрела были повреждены пять домов местных жителей.

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали обстрел гражданских объектов прифронтового села Трехизбенка как террористический акт.

Об этом сообщили на странице штаба ООС со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Луганской области.

"Установлено, что вечером 27 октября враг обстрелял населенный пункт из запрещенных Минскими договоренностями крупнокалиберных пушек. В результате обстрела были повреждены 5 домов местных жителей, разрушен частный гараж, вызван пожар, в результате которого выгорело полтора гектара сухой растительности. Повреждена линия электросетей, в результате чего остались без света более 200 абонентов", – говорится в сообщении.

Трехизбенка после обстрела врагов
Фото: СБУ, штаб ООС
Трехизбенка после обстрела врагов
Последствия обстрела
Фото: СБУ, штаб ООС
Последствия обстрела

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Следственная группа СБУ проводит работу по документированию обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом вреда, опросу свидетелей и очевидцев, отработке показаний потерпевших.

За этот год СБУ открыла более 70 уголовных производств по действиям оккупантов в Луганской области.

Напомним, по Трехизбенке боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных артиллерийских установок. Оккупанты выпустили около 20 снарядов.

В сентябре враг обстрелял в Трехизбенке мирные кварталы, а на следующий день – открыл огонь по следователям СБУ, собиравшим там доказательства.

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