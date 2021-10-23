В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Новая партия оружия включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

В Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на 60 млн долларов от правительства США для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Україины.

Новая партия оружия включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Напомним, что в течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены две партии груза. Первая партия включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Международная помощь на 60 млн долларов доставлена в рамках договоренностей, достигнутых во время визита Президента Владимира Зеленского в США в сентябре этого года. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

Напомним, в начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США и Соглашение между украинским и американским правительствами о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

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