Вакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - Ляшко

Министр подчеркнул, что без прививок количество погибших было бы гораздо больше.

Вакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - Ляшко
В Черкасской области начали вакцинировать педагогов с 15 апреля
Фото: ck-oda.gov.ua

По подсчетам Министерства здравоохранения, исключительно вакцинация от коронавируса за четыре месяца помогла спасти жизнь 2500 украинцев, что равно числу населения целого города Батурин. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что штамм "дельта", который сейчас бушует в мире и Украине в частности, непредсказуем как в распространении, так и в течении болезни.

"Сегодня нужно признать - предотвратить распространение коронавирусной болезни по миру не удалось. SARS-CoV-2 не только живет на всех континентах, он еще и подстраивается к условиям пребывания с помощью мутаций, которых уже зафиксировано 13 000. И эти мутации бывают очень агрессивными, как штамм "дельта", который бушует в Украине", - заявил он.

По его словам, каждые 2-3 недели в Украине количество новых заболевших удваивается, а на этой неделе этот показатель установил исторический максимум.

"Украина из-за ковид потеряла 62 000 наших граждан. Это население Борисполя, Первомайска, Коломии", - добавил Ляшко.

Министр подчеркнул, что без вакцинации эти числа были бы еще больше.

"Без существующих темпов вакцинации мы бы имели за вчера 745 умерших. То есть за вчера вакцинация спасла жизни 171 человека. За позавчера без вакцинации мы имели бы 707 умерших", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, по вчерашние сутки в Украине от ковида умерли 614 человек, это самая большая суточная смертность за все время пандемии. Все больше областей переходят в красную зону, на очереди, по словам мэра столицы Виталия Кличко, и Киев.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
На саммите ЕС договорились активнее бороться с фейками о вакцинации против ковидаНа саммите ЕС договорились активнее бороться с фейками о вакцинации против ковида
95% госпитализированных с COVID-19 - это невакцинированные люди, - Ляшко95% госпитализированных с COVID-19 - это невакцинированные люди, - Ляшко
Зеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдаунуЗеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдауну
В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковидаВ Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковида
Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"
Ляшко: существенного сдвига в заболеваемости ковидом среди детей в Украине нетЛяшко: существенного сдвига в заболеваемости ковидом среди детей в Украине нет
Еще пять областей приближаются к «красной зоне», - ЛяшкоЕще пять областей приближаются к «красной зоне», - Ляшко
В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с БеларусьюВ Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью
"Можно в один день" - Минздрав решил убрать интервал между вакцинацией от ковида и гриппа"Можно в один день" - Минздрав решил убрать интервал между вакцинацией от ковида и гриппа
Германия ограничивает въезд для невакцинированных украинцевГермания ограничивает въезд для невакцинированных украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости