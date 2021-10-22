Вакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - Ляшко

Министр подчеркнул, что без прививок количество погибших было бы гораздо больше.

По подсчетам Министерства здравоохранения, исключительно вакцинация от коронавируса за четыре месяца помогла спасти жизнь 2500 украинцев, что равно числу населения целого города Батурин. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что штамм "дельта", который сейчас бушует в мире и Украине в частности, непредсказуем как в распространении, так и в течении болезни.

"Сегодня нужно признать - предотвратить распространение коронавирусной болезни по миру не удалось. SARS-CoV-2 не только живет на всех континентах, он еще и подстраивается к условиям пребывания с помощью мутаций, которых уже зафиксировано 13 000. И эти мутации бывают очень агрессивными, как штамм "дельта", который бушует в Украине", - заявил он.

По его словам, каждые 2-3 недели в Украине количество новых заболевших удваивается, а на этой неделе этот показатель установил исторический максимум.

"Украина из-за ковид потеряла 62 000 наших граждан. Это население Борисполя, Первомайска, Коломии", - добавил Ляшко.

Министр подчеркнул, что без вакцинации эти числа были бы еще больше.

"Без существующих темпов вакцинации мы бы имели за вчера 745 умерших. То есть за вчера вакцинация спасла жизни 171 человека. За позавчера без вакцинации мы имели бы 707 умерших", - отметил Виктор Ляшко.