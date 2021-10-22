Делегация ПЦУ приняла участие в торжествах по случаю 30-летия интронизации Вселенского патриарха Варфоломея

Архиепископ Нестор поздравил Его Святейшество от поместной украинской церкви и лично от митрополита Епифания.

Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

22 октября в Константинопольской православной церкви празднуют 30-летие интронизации Вселенского патриарха Варфоломея. По этому случаю Вселенский патриарх Варфоломей отслужил литургию в церкви святого Георгия на Фанаре.

Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата.

На богослужении молились духовенство Вселенского патриархата, православные верующие, митрополит Румынской Православной Церкви Нифонт, а также иерарх ПЦУ архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

Архиепископ Нестор передал поздравление патриарху Варфоломею с 30-летием патриаршего служения от ПЦУ и лично от митрополита Епифания.

В приветственном адресе предстоятель ПЦУ поблагодарил главу Вселенского патриархата за признание автокефалии Украинской православной церкви и за недавний визит в Украину.

Вчера на Фанаре Патриарх Варфоломей возглавил Вечернюю службу в патриаршей церкви по случаю 30-й годовщины восхождения на Вселенский престол.

Также 21 октября патриарх Варфоломей в своей резиденции принял украинскую делегацию.

Фото: пресс-служба Тернопольской епархии ПЦУ

22 октября исполняется 30 лет с тех пор, как Вселенский патриарх Варфоломей, который был избран в октябре 1991 года и единогласно поддержан Священным Синодом, занял Патриарший престол.

Напомним, Патриарх Варфоломей в январе 2019 года предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

Визит архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского патриарха Варфоломея в Украину состоялся в августе этого года по случаю 30-летия Независимости Украины.

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