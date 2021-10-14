Появился финальный текст закона "об олигархах"

Окончательный текст нормативно-правового акта изложен на 16 страницах.

Появился финальный текст закона "об олигархах"
Фото: Lb.ua

В распоряжении LB.ua появился финальный текст Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный или политический вес в общественной жизни (олигархов)” (№5599).

Окончательный текст нормативно-правового акта изложен на 16 страницах.

Отметим, Верховная Рада одобрила закон 23 сентября. На момент рассмотрения и принятия документа председателем ВР был Дмитрий Разумков, однако он не успел подписать закон до отзыва с должности, поскольку блокирующие проекты постановлений не были отклонены.

В связи с этим возникает коллизия относительно того, имеет ли право Руслан Стефанчук, назначенный на должность Председателя ВР 8 октября, подписывать документ.

В парламенте зарегистрировано 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии соответствующего законодательного акта. Блокирующие проекты постановлений могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Председатель парламента Руслан Стефанчук, со своей стороны, считает подписание законопроекта об олигархах "требованием времени".

Напомним, закон об олигархах предусматривает создание реестра олигархов, ограничение влияния на СМИ и предоставление "деклараций" за контакты с олигархами.

Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться человек, который одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков:

- участвует в политической жизни;

- может влиять на средства массовой информации;

- является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;

- подтверждена стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Полномочия признавать человека олигархом возложены на СНБО.

Больше об "олигархическом законе" читайте в статье “Антиолигархические метаморфозы: как изменился законопроект 5599 между голосованием и подписанием.

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