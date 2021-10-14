Зеленский подписал указ о выплатах военным и премии ко Дню защитников

Правительство должно обеспечить выплаты военным в полном объеме.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны.

В соответствии с указом Кабинет Министров "должен безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины".

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кабмин ежеквартально будет информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Напомним, сегодня, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины.

13 октября Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.