Порошенко: Украина на пороге масштабного энергетического кризиса
Экс-президент напомнил, как из такой ситуации выходили в 2014 году.
Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса - по данным СМИ, в стране в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается, возможно, без электричества», - об этом у Офиса генерального прокурора, требуя вместе с депутатами от "Европейской Солидарности" и "Голоса" встречи с Ириной Венедиктовой, заявил экс-президент Петр Порошенко.
«Ситуация кардинально отличается от той, какая была в 2014 году. ... В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая Правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги РоSSии в наемники», - отметил лидер «Европейской Солидарности».
Он также напомнил, что с ноября 2014 были приостановлены поставки электроэнергии из РоSSии, тогда как при действующей власти их восстановили. «Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированной территории - это тоже финансирование терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией», - отметил Петр Порошенко.