Порошенко: Украина на пороге масштабного энергетического кризиса

Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса - по данным СМИ , в стране в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается, возможно, без электричества», - об этом у Офиса генерального прокурора, требуя вместе с депутатами от "Европейской Солидарности" и "Голоса" встречи с Ириной Венедиктовой, заявил экс-президент Петр Порошенко.

«Ситуация кардинально отличается от той, какая была в 2014 году. ... В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая Правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве . На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги РоSSии в наемники», - отметил лидер «Европейской Солидарности».