Печерский суд назначил Медведчуку домашний арест до 7 декабря

Медведчук находится под домашним арестом по другому уголовному производству - о добыче полезных ископаемых на шельфе Черного моря в оккупированном Крыму.

Печерский суд назначил Медведчуку домашний арест до 7 декабря
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку в рамках открытого против него "угольного" дела.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн.

"В удовлетворении ходатайства ... отказать, применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в постановлении суда.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста - до 7 декабря 2021 года.

Суд также обязал Медведчука не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, уведомлять следователя или прокурора об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Медведчук находится под домашним арестом по другому уголовному производству - о добыче полезных ископаемых на шельфе Черного моря в оккупированном Крыму.

Напомним, что 8 октября Медведчуку сообщили о новом подозрении в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). Она касается принуждения Украины покупать уголь с шахт ОРДЛО в 2014-2015 годах.

В августе 2021 года правоохранители завершили расследование против Медведчука и депутата Тараса Козака по "крымскому" делу. Их собираются судить по обвинению в покушении на незаконную добычу нефти и газа на временно оккупированной территории АР Крым.

Следствие считает, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая" на прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без их помощи РоSSии понадобились бы годы для освоения участка с перспективными запасами полезных ископаемых на сумму более 38 млрд грн.

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