В Литве предложили установить четырехдневную рабочую неделю для молодых родителей-госслужащих

Такой график будет действовать, пока ребенку не исполнится три года, и будет касаться только государственных и муниципальных предприятий.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает установить для сотрудников государственного и муниципального сектора, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает Delfi.

Чмилите-Нильсен отметила, что не видит в этом дискриминации сотрудников частного сектора.

"Если она оправдает себя, то такая модель могла бы расширяться. Но сразу предлагать ее и для частного сектора, думаю, было бы несправедливым", - сказала она.

Чмилите-Нильсен намерена представить соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс. Предлагается ввести четырехдневную рабочую неделю (32 часа) для сотрудников, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком. Им будут выплачивать среднюю зарплату.

Такой график работы будет действовать, пока ребенку не исполнится три года, и будет касаться только государственных и муниципальных предприятий. Предлагается, чтобы новый порядок действовал с 1 января 2022 года.

Напомним, в 2019 году Лейбористская партия Великобритании заявляла, что после победы на следующих парламентских выборах намерена ввести в королевстве четырехдневную рабочую неделю.