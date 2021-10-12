В Литве предложили установить четырехдневную рабочую неделю для молодых родителей-госслужащих

Такой график будет действовать, пока ребенку не исполнится три года, и будет касаться только государственных и муниципальных предприятий.

В Литве предложили установить четырехдневную рабочую неделю для молодых родителей-госслужащих
Фото: rus.tvnet.lv

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает установить для сотрудников государственного и муниципального сектора, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает Delfi.

Чмилите-Нильсен отметила, что не видит в этом дискриминации сотрудников частного сектора.

"Если она оправдает себя, то такая модель могла бы расширяться. Но сразу предлагать ее и для частного сектора, думаю, было бы несправедливым", - сказала она.

Чмилите-Нильсен намерена представить соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс. Предлагается ввести четырехдневную рабочую неделю (32 часа) для сотрудников, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком. Им будут выплачивать среднюю зарплату.

Такой график работы будет действовать, пока ребенку не исполнится три года, и будет касаться только государственных и муниципальных предприятий. Предлагается, чтобы новый порядок действовал с 1 января 2022 года.

Напомним, в 2019 году Лейбористская партия Великобритании заявляла, что после победы на следующих парламентских выборах намерена ввести в королевстве четырехдневную рабочую неделю.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Рада перенесла назначение первого вице-спикера на следующую пленарную неделюРада перенесла назначение первого вице-спикера на следующую пленарную неделю
Депутаты предложили пять кандидатур на должность спикера РадыДепутаты предложили пять кандидатур на должность спикера Рады
Северная Корея провела вторые за неделю испытания новой ракетыСеверная Корея провела вторые за неделю испытания новой ракеты
На Львовщине пограничники дважды за неделю задержали мигрантов из ТурцииНа Львовщине пограничники дважды за неделю задержали мигрантов из Турции
Журнал Lancet распустил рабочую группу по происхождению COVID-19 из-за конфликта интересовЖурнал Lancet распустил рабочую группу по происхождению COVID-19 из-за конфликта интересов
В Раде предложили невакцинированным депутатам сдавать тесты на коронавирус перед заседаниямиВ Раде предложили невакцинированным депутатам сдавать тесты на коронавирус перед заседаниями
Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход УкраиныЗеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход Украины
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Вселенский Патриарх принял участие в благодарственной молитве в Михайловском собореВселенский Патриарх принял участие в благодарственной молитве в Михайловском соборе
За неделю правоохранители провели более 100 обысков по делам, связанным с хищениями в КиевеЗа неделю правоохранители провели более 100 обысков по делам, связанным с хищениями в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости