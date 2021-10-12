Зеленский: "Очень ожидаем от руководства ЕС и государств-членов смелости и дальновидности"

Президент Украины рассказал о переговорах с лидерами Евросоюза в рамках Саммита.

Зеленский: "Очень ожидаем от руководства ЕС и государств-членов смелости и дальновидности"
Шарль Мішель, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн
Фото: facebook.com/CharlesMichel

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина для интеграции в Евросоюз будет настойчиво работать со всеми партнерами и государствами-членами ЕС.

Об этом он сообщил на брифинге в рамках 23-го саммита Украина - Евросоюз.

"Двадцать третий саммит обозначил наши общие достижения и позиции относительно политической ассоциации и интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Мы подробно обсудили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации, оно стало движущей силой евроинтеграционных реформ ... Конечная цель - полная интеграция в Европейский Союз. Очень ожидаем от руководства ЕС и государств-членов смелости и дальновидности. Это - четкий сигнал видения Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", - отметил президент.

Зеленский добавил, что подписанное сегодня Соглашение об общем авиационном пространстве повысит стандарты безопасности полетов, увеличит количество рейсов между Украиной и государствам Евросоюза и расширит географию полетов.

Обновление. Зеленский в ответ на вопрос журналистов сказал, что поднимал вопрос сроков вступления Украины в ЕС.

Стороны также ведут переговоры по обновлению таможенных тарифов, пересмотру Зоны свободной торговли и Соглашения о промышленном безвизе, которое Зеленский надеется заключить уже на следующем саммите.

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