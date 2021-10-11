Судьбу закона об олигархах решат после рассмотрения 12 блокирующих постановлений, - Стефанчук

Соответствующие проекты постановлений могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Судьбу закона об олигархах решат после рассмотрения 12 блокирующих постановлений, - Стефанчук
Фото: Макс Требухов

Судьба подписания закона о деолигархизации будет решаться после рассмотрения народными депутатами проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии соответствующего документа.

Об этом недавно назначенный глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в комментарии Укринформу.

"Мы решаем этот вопрос, как оно будет. Пока мы знаем, что есть 12 блокирующих постановлений. Посмотрим, будут ли они поддерживаться или нет. После этого будет решаться судьба подписания этого законопроекта", - сказал спикер украинского парламента.

Он также выразил надежду, что парламентарии рассмотрят соответствующие проекты постановлений на следующей пленарной неделе, а именно 19 или 20 октября.

Как сообщали, 23 сентября Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). На момент рассмотрения и принятия документа главой ВР был Дмитрий Разумков, однако он не успел подписать закон до отзыва с должности, поскольку блокирующие проекты постановлений не были отклонены.

В связи с этим возникает коллизия относительно того, имеет ли право Руслан Стефанчук, назначенный на должность Председателя ВР 8 октября, подписывать документ.

В парламенте зарегистрировано 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии соответствующего законодательного акта.

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