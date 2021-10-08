22-летнюю дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни

С назначением девушку поздравил ее дядя - спикер парламента.

22-летнюю дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни
Айшат Кадирова
Фото: islamnews.ru

22-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова назначили министром культуры Чечни.

Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов в Instagram

"Поздравляю мою дорогу племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики", - написал он.

Как сообщалось, осенью прошлого года Айшат Кадырову назначили первым заместителем министра культуры республики.

Даудов отметил, что под ее руководством "в культурной жизни Чечни произошли позитивные преобразования".

"Благодаря ответственному отношению к своей работе ей удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов и театров", - написал он.

Напомним, ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу в управлении этой республикой. Айшат Кадырова - старшая его дочь, ей всего 22 года. Она закончила Чеченский государственный университет. В течение нескольких лет девушка возглавляет чеченский модный дом Firdaws и проводит модные показы в Европе.

В 2017 году СМИ обнародовали информацию о том, что Айшат может принадлежать бутик эротического нижнего белья в Грозном. Магазин работает с нарушениями ряда роSSийских законов, в частности не выдает чеки, продает товары без этикеток и не имеет достоверного юридического лица.

В Рамзана Кадырова десять детей - четыре сына и шесть дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многие его родственники занимают ключевые государственные должности, однако к этому его дети не занимали никаких постов в руководстве республики. В 2018 году "Русская служба Би-би-си" подсчитала, что с полторы сотни наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни.

В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину (Хадижат).

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