Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца

Сегодня враг уже дважды нарушил "тишину".

По состоянию на 7:00 пятницы, 8 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня роSSийскими оккупантами. В результате обстрела был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сегодня враг обстрелял позиции ВСУ около Золотого-4, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - отмечают в штабе ООС.

Сообщается, что за прошедшие сутки враг шесть раз нарушил "тишину" на Донбассе, из них один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Около Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Золотое-4 вражеские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.