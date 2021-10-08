Украина проинформировала ОБСЕ о роSSийских войсках у украинской границы

РоSSия по этому поводу должна предоставить разъяснения.

Украина проинформировала ОБСЕ о роSSийских войсках у украинской границы
Фото: Крым.Реалии

После завершения военных учений "Запад 2021" РоSSия оставила у границы с Украиной 19 батальонно-тактических групп (БТГр) вооруженных сил РФ. По этому поводу РоSSия должна предоставить разъяснения в рамках Венского документа ОБСЕ.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укринформ".

"На фоне того, что 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе после окончания военных учений "Запад 2021", роSSийская сторона все еще должна выполнить мероприятия по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля. Это - вопрос уважения к этому Совету и уважаемым делегациям, а также касается обязательств РоSSии в рамках ОБСЕ", - заявил Цымбалюк.

Совместные роSSийско-белорусские военные учения "Запад-2021" продолжались в РоSSии с 10 по 16 сентября.

Напомним, что весной под видом подготовки к учениям "Запад-2021" РоSSия начала наращивать войска возле границ Украины. Существовали опасения эскалации боевых действий на Донбассе или даже полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украине.

Этого не произошло, но президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что угроза полномасштабной войны со стороны РоSSии остается.

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