Внучка Муссолини победила на выборах в Риме

Ракеле Муссолини в этом году стала самым успешным и самым популярным кандидатом в столице Италии.

Внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини Ракеле набрала наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме, которые прошли 3-4 октября.

За 47-летнюю Ракеле Муссолини проголосовали 8,2 тысячи избирателей, сообщает Euronews.

Внучка диктатора станет муниципальным депутатом от правой партии "Братья Италии".

На прошлых выборах 2016 года она также выиграла, набрав всего 657 голосов. В 2021 году она стала самым успешным и самым популярным кандидатом в столице Италии.

Диктатор Бенито "Дуче" Муссолини, несмотря на союз с Адольфом Гитлером, до сих пор популярен среди многих итальянцев, которые считают, что он модернизировал страну до сотрудничества с нацистским фюрером.

Кроме Ракеле, в рядах "Братьев Италии" находится также правнук диктатора - Чезаре Муссолини. В 2019-м он участвовал в выборах в Европарламент.

Сводная сестра Ракеле - Алессандра Муссолини - экс-депутат Европарламента от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

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