ISW: у Кремлі навмисно применшували значення поставок Україні "Леопардів" та "Абрамсів", щоб заспокоїти прихильників

Кремль та російські військові кореспонденти намагалися применшити значення постачання західних танків Україні. Це вказує на те, що у постачаннях Москва бачить загрозу своїм перспективам, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 січня.

Експерти наводять слова прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, який заявив, що "постачання Заходом танків "Абрамс" та "Леопард" є повним провалом з погляду технологічних аспектів" і що існує "явна переоцінка потенціалу, який ці танки додадуть українським військам".

В ISW додають, що деякі російські воїнкори, ймовірно, намагалися заспокоїти свою внутрішню аудиторію, заявляючи, що техніка, що постачається Україні, не несе серйозної загрози і що більш серйозну загрозу становлять інші системи, передані раніше. Йдеться, зокрема, про систему РСЗВ HIMARS.