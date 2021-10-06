Историки установили имена 159 нацистов, причастных к убийствам евреев в Бабьем Яру

"Каждый, кто был каким-то образом причастен, должен быть признан виновным".

Научная рабочая группа, созданная мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", установила имена 159 нацистов, осуществлявших расстрелы в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года.

Об этом сообщается на сайте центра.

Установлено, что это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие - нет.

"Одни убивали, другие забирали евреев из их домов, третьи забирали их вещи и багаж. Одни давали оружие, а другие подавали бутерброды, чай и водку убийцам. Все они виновны в массовом преступлении. Каждый, кто был каким-то образом причастен, прямо или косвенно, должен быть признан виновным", - сказал по этому поводу глава академического совета центра Патрик Дебуа.

Большинство из этих людей после войны жили нормальной жизнью.

Несмотря на признание, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, которые совершили убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления. Были осуждены нескольких эсэсовцев (Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен и Кристиан Шульте) и один полицейский (Энгельберт Кройцнер).

Полный список имен находится на сайте центра.