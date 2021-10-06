Сюмар назвала события в парламенте "самоуничтожением монобольшинства"

То, что происходит в парламенте – это начало самоуничтожения монобольшинства. Это народный депутат от «Европейской Солидарности» Виктория Сюмар отметила с трибуны Верховной Рады.

«Здесь «слуги народа» призывают нас к честному разговору. Ну, давайте поговорим честно и откровенно. В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда, и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы едите друг друга», - констатировала народный депутат.

«Вы визжите здесь сейчас, чтобы никто не мог сказать слово. Это ваша тактика. Ведь вас здесь очень много. Но вы ничего не можете сделать без олигархических групп. И вы это знаете. И вы рассказываете о деолигархизации. Вы без них ничего не можете сделать. Вы с олигархических каналов не вылезаете. А здесь громко «сотрясаете воздух» красивыми словами», - подчеркнула она.

«Вы нам о 14 годе будете рассказывать? Вы знаете, как тогда было принимать решение? Когда войска роSSийские стояли на границах. Вы рассказываете людям о налогах, что они должны заплатить? Так вы же и не платите. Вы посмотрите, сколько ваш президент заплатил народу Украины - ноль в 2014 году. В 2015 - 2000 гривень. И посмотрите, сколько тот же Порошенко платит в бюджет, и сколько рабочих мест создал» ,- сказала Виктория Сюмар.

«Вы парламент Украины превращаете не в театр абсурда, а в цирк абсурда. Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым», - резюмировала представительница «Европейской Солидарности .