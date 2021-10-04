Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Разумковым

Разумков отказал в проведении голосования за предложения СН в повестку дня.

Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Разумковым
Фото: facebook/Слуга Народу

Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Дмитрием Разумковым.

Таким образом они выразили недоверие организации работы Главы Верховной Рады. Об этом на совместном брифинге заявил народный депутат "Слуги народа" Никита Потураев,, передает корреспондент LB.

"Согласительный совет должен работать в интересах Украины, а не просто для удовлетворения чьих-то политических амбиций", - сказал он.

Галина Третьякова - глава Комитета по соцполитике добавила, что "в соответствии с Регламентом, согласительный совет должен быть рабочим и не политическим органом ... Фракция наработала свою повестку дня ... Невозможно задерживать реформы, не включать в повестку дня законопроекты. История Украины знает, что каждый глава парламента или сам пытался узурпировать власть, или был использован олигархическими силами, чтобы парламенту была навязана своя повестка дня. Пока «Слуги народа» в парламенте, повестка дня будет за ход реформ", - сказала она.

На согласительном совете Разумков прокомментировал предложения СН по расписанию пленарных заседаний.

"Следует заметить, что предложенные предложения противоречат статье 24 Регламента Верховной Рады Украины, потому что проект расписания пленарных заседаний сформирован на неделю. Соответственно, он готовится Аппаратом ВР на месяц по представлению не фракций, а комитетов, ВСК. Вопреки требованиям Регламента, предлагаемый проект расписания пленарных заседаний не содержит даты предоставления законопроектов народным депутатам Украины ... в предложениях фракции не предусмотрено рассмотрение проектов постановлений об отмене решений. Из 82 предложенных к рассмотрению вопросов только 11 не учтены в проекте расписания заседаний. Сделав анализ законопроектов, которые не были включены, следует отметить, что по состоянию на 30 сентября, такие законопроекты, как 5881, 5881-1, 6052, 5459-1, 4547, 5695 не могут быть внесены на рассмотрение ВР, поскольку не проработаны профильными комитетами и не готовы к рассмотрению", - заявил он.

Разумков добавил, что 3802 2 февраля был снят с рассмотрения, поэтому не может быть внесен на рассмотрение. Также в проекте содержится законопроект 59-1, номер которого вообще отсутствует.

"Исходя из изложенного, я не могу поставить на голосование ваше предложение, и ставлю на голосование предложение поручения Аппарату вместе с комитетами разработать предложения фракции "Слуга народа" и по возможности внести в заседания соответствующие коррективы", - заявил Разумков главе партии СН Александру Корниенко.

За это предложение голосов не набралось.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗОФигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗО
В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в МинскеВ Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине
Разумков зовет "слуг" на заседание фракции в КиевеРазумков зовет "слуг" на заседание фракции в Киеве
Оккупационный суд оставил под арестом заместителя главы Меджлиса Наримана ДжелялаОккупационный суд оставил под арестом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла
В Минске сожгли автомобиль главы Комитета судебных экспертиз, который вел дела против оппозицииВ Минске сожгли автомобиль главы Комитета судебных экспертиз, который вел дела против оппозиции
В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)
В Трускавце начинается заседание фракции "Слуга народа"В Трускавце начинается заседание фракции "Слуга народа"
В Киеве обстреляли автомобиль главы ГосархиваВ Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива
Владелица "Экспресс-маникюра" подала декларацию на должность вице-премьера - главы МинстратегпромаВладелица "Экспресс-маникюра" подала декларацию на должность вице-премьера - главы Минстратегпрома
Ряд полномочий наблюдательного совета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению, - СМИРяд полномочий наблюдательного совета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению, - СМИ
Разумков сообщил, что не поедет на заседание "Слуги народа" в Трускавец, потому что его не приглашалиРазумков сообщил, что не поедет на заседание "Слуги народа" в Трускавец, потому что его не приглашали
Последние новости
Подгружаем последние новости