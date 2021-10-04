Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Разумковым

Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Дмитрием Разумковым.

Таким образом они выразили недоверие организации работы Главы Верховной Рады. Об этом на совместном брифинге заявил народный депутат "Слуги народа" Никита Потураев,, передает корреспондент LB.

"Согласительный совет должен работать в интересах Украины, а не просто для удовлетворения чьих-то политических амбиций", - сказал он.

Галина Третьякова - глава Комитета по соцполитике добавила, что "в соответствии с Регламентом, согласительный совет должен быть рабочим и не политическим органом ... Фракция наработала свою повестку дня ... Невозможно задерживать реформы, не включать в повестку дня законопроекты. История Украины знает, что каждый глава парламента или сам пытался узурпировать власть, или был использован олигархическими силами, чтобы парламенту была навязана своя повестка дня. Пока «Слуги народа» в парламенте, повестка дня будет за ход реформ", - сказала она.

На согласительном совете Разумков прокомментировал предложения СН по расписанию пленарных заседаний.

"Следует заметить, что предложенные предложения противоречат статье 24 Регламента Верховной Рады Украины, потому что проект расписания пленарных заседаний сформирован на неделю. Соответственно, он готовится Аппаратом ВР на месяц по представлению не фракций, а комитетов, ВСК. Вопреки требованиям Регламента, предлагаемый проект расписания пленарных заседаний не содержит даты предоставления законопроектов народным депутатам Украины ... в предложениях фракции не предусмотрено рассмотрение проектов постановлений об отмене решений. Из 82 предложенных к рассмотрению вопросов только 11 не учтены в проекте расписания заседаний. Сделав анализ законопроектов, которые не были включены, следует отметить, что по состоянию на 30 сентября, такие законопроекты, как 5881, 5881-1, 6052, 5459-1, 4547, 5695 не могут быть внесены на рассмотрение ВР, поскольку не проработаны профильными комитетами и не готовы к рассмотрению", - заявил он.

Разумков добавил, что 3802 2 февраля был снят с рассмотрения, поэтому не может быть внесен на рассмотрение. Также в проекте содержится законопроект 59-1, номер которого вообще отсутствует.

"Исходя из изложенного, я не могу поставить на голосование ваше предложение, и ставлю на голосование предложение поручения Аппарату вместе с комитетами разработать предложения фракции "Слуга народа" и по возможности внести в заседания соответствующие коррективы", - заявил Разумков главе партии СН Александру Корниенко.

За это предложение голосов не набралось.