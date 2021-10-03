Зеленский: нет времени рассчитывать на вступление в ЕС, нужно быть "наглыми"

У Украины нет времени рассчитывать, что ее примут в Европейский союз, поэтому нашу международную политику нужно усилить.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на выездном заседании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, говорится на сайте ОПУ.

Глава государства акцентировал, что Офис Президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является самой главной победой этого года.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз : "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая", - сказал он.

Зеленский убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед.

Напомним, опрос группы "Рейтинг" свидетельствует, что 64% украинцев проголосовали бы за вступление в Европейский Союз, если бы вопрос вынесли на референдум. Против присоединения к ЕС выступает каждый четвертый украинец (27%).

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина может стать членом Европейского Союза через 5-10 лет.