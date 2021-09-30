Бывший посол Украины в ЕС Точицкий стал заместителем министра иностранных дел

Он сменил на посту Василия Боднара, который будет представлять Украину в Турции.

Бывший посол Украины в ЕС Точицкий стал заместителем министра иностранных дел
Микола Точицький
Фото: leopolis.news

Бывший посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий стал заместителем министра иностранных дел.

Об этом сообщается в распоряжении правительства №1185 от 29 сентября.

Он сменил на посту Василия Боднара, который назначен послом Украины в Турции.

Напомним, что Николай Точицкий был послом Украины в Бельгии и представителем Украины в Евросоюзе с февраля 2016 по апрель 2021 года.

В 2010-2016 годах он был представителем Украины при Совете Европы, в 2005-2008 годах - генеральным консулом в Сан-Франциско.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Все днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГАВсе днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГА
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Илье ЛевитасуЗеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Илье Левитасу
В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других странВ ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других стран
Стало известно имя бойца, погибшего в зоне ООС в воскресеньеСтало известно имя бойца, погибшего в зоне ООС в воскресенье
В Нидерландах политика заподозрили в подготовке покушения на премьер-министраВ Нидерландах политика заподозрили в подготовке покушения на премьер-министра
Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"
Венгрия вызвала посла Украины из-за критики соглашения с "Газпромом"Венгрия вызвала посла Украины из-за критики соглашения с "Газпромом"
Зеленский утвердил национальную систему устойчивости УкраиныЗеленский утвердил национальную систему устойчивости Украины
В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес УкраиныВ МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес Украины
Военные Украины и США впервые осуществили совместное десантированиеВоенные Украины и США впервые осуществили совместное десантирование
Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый независимый"Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый независимый"
Последние новости
Подгружаем последние новости