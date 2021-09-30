Новостей.COM ⇒
2021-09-30
Бывший посол Украины в ЕС Точицкий стал заместителем министра иностранных дел
Он сменил на посту Василия Боднара, который будет представлять Украину в Турции.
Микола Точицький
Фото: leopolis.news
Бывший посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий стал заместителем министра иностранных дел.
Об этом сообщается в распоряжении правительства №1185 от 29 сентября.
Он сменил на посту Василия Боднара, который назначен послом Украины в Турции.
Напомним, что Николай Точицкий был послом Украины в Бельгии и представителем Украины в Евросоюзе с февраля 2016 по апрель 2021 года.
В 2010-2016 годах он был представителем Украины при Совете Европы, в 2005-2008 годах - генеральным консулом в Сан-Франциско.