Бывший посол Украины в ЕС Точицкий стал заместителем министра иностранных дел

Он сменил на посту Василия Боднара, который будет представлять Украину в Турции.

Бывший посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий стал заместителем министра иностранных дел.

Об этом сообщается в распоряжении правительства №1185 от 29 сентября.

Он сменил на посту Василия Боднара, который назначен послом Украины в Турции.

Напомним, что Николай Точицкий был послом Украины в Бельгии и представителем Украины в Евросоюзе с февраля 2016 по апрель 2021 года.

В 2010-2016 годах он был представителем Украины при Совете Европы, в 2005-2008 годах - генеральным консулом в Сан-Франциско.