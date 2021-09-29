Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"

"Мы считаем, что этот вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы".

Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"
Фото: eurointegration.com.ua

Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого 3-го Энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы этих общих правил придерживались все участники газового рынка на территории ЕС, включая операторов газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Укринформ".

"Я точно могу подтвердить, что в ходе саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода "Северный поток-2". Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы", - сказала Стефанишина в Брюсселе по итогам двухдневного визита в евроинституции в рамках подготовки предстоящего саммита Украина-ЕС.

"Для нас, как для страны, условия энергетической деятельности которой полностью соответствуют требованиям 3-го энергетического пакета ЕС, важно, чтобы все игроки, которые хотят работать на рынке Европейского Союза, отвечали этим требованиям. Это наша категорическая позиция, которую мы будем отстаивать на саммите, и соответственно, будем настаивать, чтобы это было отражено в совместной декларации", - добавила представительница украинского правительства.

Напомним, РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" 10 сентября. Перед тем глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что первые поставки могут начаться уже в 2021 году.

13 сентября немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока-2". Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала "далекой от реальности" информацию о том, что роSSийский "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" уже с октября. Она напомнила, что запуск газопровода невозможен без сертификации его как независимого оператора газотранспортной системы.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

22 сентября Федеральное сетевое агентство Германии допустило польскую нефтегазовую компанию PGNiG к сертификации роSSийского газопровода.

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