Зеленский утвердил национальную систему устойчивости Украины

Решение об этом было принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны 20 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О введении национальной системы устойчивости".

Соответствующий указ №479/2021 от 27 сентября обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021года «О введении национальной системы устойчивости", - говорится в сообщении.

Документом утверждается Концепция обеспечения национальной системы устойчивости. Соответствующая Концепция определяет цели, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угроз или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозы гибридного типа, но не ограничиваясь ими.

Формирование такой системы должно предусматривать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, существующих и создаваемых общегосударственных систем, определение механизма координации такой деятельности, четкое распределение полномочий и ответственности, формирование планов согласованных действий в условиях предотвращения, реагирования и ликвидации последствий действия угроз и кризисных ситуаций.

Концепцию предполагается реализовать в течение 2021-2025 годов.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 17 сентября Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором отражена стратегия военной безопасности Украины.