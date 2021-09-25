Венедиктова обсудила с аналитиком Justice Rapid Response расследование военных преступлений

Глина Моргана пригласили присоединиться к Международному совету экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Венедиктова обсудила с аналитиком Justice Rapid Response расследование военных преступлений
Фото: gp.gov.ua

Гененальний прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с аналитиком Justice Rapid Response Глином Морганом расследование военных преступлений.

Justice Rapid Response (JRR) - международная организация, которая командирует специалистов для консультаций государств в расследовании и уголовном преследовании за нарушение международного уголовного права, в частности, во время вооруженных конфликтов, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Генеральный прокурор пригласила уголовного эксперта присоединиться к Международному совету экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который формируется при Офисе Генерального прокурора.

"Нам нужна методологическая помощь признанных экспертов, опыт и практические аспекты расследования военных преступлений и преступлений против человечности. Мы работаем над тем, чтобы привлекать к ответственности всех причастных к боевым действиям и оккупации украинских территорий, как на национальном, так и на международном уровнях", - отметила Венедиктова.

Визит эксперта в Офис Генерального прокурора проходит в рамках сотрудничества с Justice Rapid Response. Глин Морган знакомится с работой "Департамента войны", реестрами видов преступлений, доказательств, потерпевших, мест незаконного содержания, хронологией событий, которые ведет Департамент и подчиненные подразделения. Также уголовный аналитик прочитает лекцию для прокуроров об опыте расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

Результат его работы будет оформлен в виде рекомендаций, в том числе для последующей работы с JRR. В дальнейшем запланированы также визиты в Украину от Justice Rapid Response бывших прокуроров и следователей с международным опытом расследования нарушений международного гуманитарного права: нападений на гражданское население и гражданские объекты, пыток, сексуального насилия и тому подобное.

Глин Морган был старшим аналитиком в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. Также в качестве консультанта по международным преступлениям он работал военным советником Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в расследовании в области прав человека на Шри-Ланке, проводил тренинги для Комиссии ООН по расследованию в отношении Сирии и Эритреи, работал с группами гражданского общества в Ливии, Южном Судане и Сирии с целью создания процедур документирования международных преступлений.

Его предыдущий опыт включал и работу в качестве военного советника в Следственной комиссии ООН по вопросам Южного Судана и в качестве старшего специалиста в Европоле, где он руководил и возглавлял оперативные проекты.

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