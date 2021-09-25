ВСК по "делу Вагнера" вызывает Бутусова из-за информации о показаниях Бурбы

Бутусов, в частности, написал, что на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал в соцсети Facebook информацию о показаниях, которые бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба дал временной следственной комиссии по делу наемников ЧВК "Вагнер".

В то же время председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает информацию по делу "вагнеровцев", Марьяна Безуглая вызвала Бутусова на заслушивание из-за распространения этой информации.

Бутусов, в частности, написал, что на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых он писал в статьях, и рассказал о новых деталях и фактах, которые "подтверждают измену и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины".

По словам Бутусова, Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату роSSийских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован, а провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского.

"Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, надо действовать быстро. После задержания террористов в Минске и обращении РоSSии с просьбой вернуть их в Москву, Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможной измены. Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента", - говорится в посте.

Также Бурба якобы подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

Со своей стороны Безуглая заявила, что информация не соответствует действительности.

"Источник указывается, как "по данным источников Цензор.Нет". Источники? Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под Закон о гостайне. Это уголовная ответственность", - написала она.

Поэтому она сообщила, что вызывает Юрия Бутусова на заслушивание - время и место будет сообщено.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли.

10 сентября Безуглая сообщила, что ВСК пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК "Вагнер" в Украине не было. Однако проводилось "специальное разведывательное мероприятие".

14 сентября заседание ВСК не состоялось из-за отсутствия кворума. На нем Бурба должен был предоставить информацию по делу об организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".

Василий Бурба дал показания временной следственной комиссии (ВСК) по делу наемников ЧВК "Вагнер" в пятницу, 24 сентября, на заседании в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.