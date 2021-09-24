Рада собирается признать выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах депортацией

Депортированным лицам обещают компенсации и льготы.

Рада собирается признать выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах депортацией
Фото: uinp.gov.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 24 сентября, приняла в первом чтении законопроект №2038 о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно выселены с территории Польши.

За него проголосовали 294 депутата парламента.

Законопроект предусматривает компенсацию депортированным лицам ущерба, причиненного в результате депортации, в виде ежегодной разовой материальной помощи.

На депортированных лиц независимо от года планируют распространить льготы, предусмотренные для участников войны, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте.

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада установила День памяти украинцев - жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах, который отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

Принудительное переселение украинцев из Польши происходило в несколько этапов, основной из которых пришелся на 1944-46 годы. Тогда по соглашению между УССР и Польским комитетом национального освобождения об "обмене населением" с территории современной Польши в западные и юго-восточные области Украины вывезли более 482 тысяч украинцев. Одновременно из западных областей УССР в Польшу переселили почти 790 тысяч поляков и евреев.

Продолжением депортации украинцев стала акция "Висла", проведенная в 1947 году польским коммунистическим режимом. В ходе операции около 150 тысяч украинцев депортировали на северные и северо-западные территории Польши.

В рамках демаркации и "выравнивания" границы выселение украинцев из Польши продолжалось до 1951 года.

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