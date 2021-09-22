Тищенко: Депутаты «Слуги народа» поедут на заседание с президентом частично за собственные средства

Конкретная дата и место проведения встречи «держится в тайне».

Депутаты «Слуги народа» поедут на заседание с президентом частично за собственные средства.

Об этом в кулуарах парламента заявил нардеп фракции Николай Тищенко, сообщает корреспондент LB.ua.

Нардеп добавил, что эта встреча также будет профинансирована из партийного бюджета. Конкретная дата и место проведения такой встречи «держится в тайне».

Сообщение о якобы новом обучении в Трускавце для «слуг народа» появилось вчера на сайте издания "Украинская правда". Оно, ссылаясь на свой Telegram канал, отметило, что Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Источники якобы сообщили, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

После этого глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал неправдивой информацию о новом обучении нардепов в Трускавце.

Однако впоследствии пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук подтвердила информацию о встрече депутатов фракции с участием президента. Она уточнила, что это будет не обучение, а "большое рабочее совещание".

Мероприятие состоится, вероятно, в конце следующей недели. Место встречи Палийчук не назвала, но отметила, что возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

Напомним, в июле 2019 года избранные нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце.

Недельный семинар обошелся "Слуге народа" в более 11 млн гривен.