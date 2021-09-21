Госкомиссия решила перевести Украину в «желтую» зону с 23 сентября
"Зеленый" уровень эпидемической опасности действовал три месяца.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести Украину в «желтую» зону с 23 сентября.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:
- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности;
- главам областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
Кроме того, комиссия поручила местным органам власти организовать пункты прививок в учебных заведениях или организовать выездные мобильные прививочные сессии для вакцинации учителей и работников учебных заведений.
Рекомендуется приглашать на вакцинацию также родственников работников образования, а также родственников школьников и студентов.
При желтом уровне будут действовать такие карантинные ограничения:
- запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и тому подобное.
Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.
С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковид. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 33 000 новых случаев болезни. Это на 68% больше, чем неделю назад.
Уровень вакцинации от коронавируса в Украине первой дозой - 15,1% от общего количества населения.