Госкомиссия решила перевести Украину в «желтую» зону с 23 сентября

"Зеленый" уровень эпидемической опасности действовал три месяца.

Фото: Макс Требухов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести Украину в «желтую» зону с 23 сентября.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

  • установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
  • применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности;
  • главам областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Кроме того, комиссия поручила местным органам власти организовать пункты прививок в учебных заведениях или организовать выездные мобильные прививочные сессии для вакцинации учителей и работников учебных заведений.

Рекомендуется приглашать на вакцинацию также родственников работников образования, а также родственников школьников и студентов.

При желтом уровне будут действовать такие карантинные ограничения:

  • запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и тому подобное.

Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковид. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 33 000 новых случаев болезни. Это на 68% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине первой дозой - 15,1% от общего количества населения.

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