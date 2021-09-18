Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект об олигархах, - Вениславский

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности из-за влияния олигархов.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Отмечается, что по результатам обсуждения в рабочей группе было сформулировано 13 комплексных поправок, учитывающих более 200 предложений, поступивших после первого чтения. О них рассказал член Комитета, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

По его словам, были учтены многие существенные положения, которые сделали применение критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо. Также, по его словам, уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных", - пояснил Вениславский.

По его словам, депутаты "существенно улучшили законопроект", и он "станет эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны".

"Согласно закону о регламенте ВРУ, после того, как комитет проголосовал за определяющие, обусловливающие поправки, какими являются именно поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные считаются отклоненными - это императивная норма Регламента, - добавляет Вениславский.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает маловероятным рассмотрение на следующей пленарной неделе законопроекта об олигархах.

Ранее профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению. Было учтено только 13 депутатских поправок из 1271.

Решение о том, кто является олигархом, по-прежнему возлагается на Совет национальной безопасности и обороны. Но теперь добавлена обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО и аргументировать свое решение перед ними и рассматривать их возражения. СНБО уже запустил систему мониторинга "олигархов", которая будет использоваться в случае принятия законопроекта народными депутатами.