Экс-чиновника из Ужгорода подозревают в служебной халатности на один миллион гривен

Подозреваемый допустил незаконную продажу земельных участков с аукциона.

Экс-чиновника из Ужгорода подозревают в служебной халатности на один миллион гривен

Полицейские сообщили о подозрении экс-чиновнику Ужгородского городского совета в служебной халатности, которая привела к ущербу на более чем миллион гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Получили доказательства причастности бывшего руководителя одного из департаментов городского совета оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи следственного управления областной полиции", - говорится в сообщении.

Эти доказательства стали основанием для сообщения 17 сентября экс-чиновнику о подозрении в служебной халатности - ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый не проверил "достоверность и возможность включения земельных участков в перечень объектов коммунальной собственности города, подлежащих продаже на аукционе путем их выкупа и свободных от застройки". Фактически же на них расположен декоративно-капельный бассейн, который является неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Несмотря на запрет проведения аукционов по землям, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, они были отчуждены и на основании договоров купли-продажи переданы в собственность двум гражданам.

Таким образом действиями бывшего руководителя департамента Ужгородского городского совета государству был нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Напомним, экс-чиновнику ВСУ было сообщено о подозрении в ущербе на 3 млн грн при строительстве казарм в Бахмуте в 2018-м.

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