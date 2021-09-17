Украина введет санкции за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях, - Данилов

Санкции будут применены и к иностранцам, которые примут участие в незаконном избирательном процессе.

Украина введет санкции из-за проведения выборов в Государственную думу РоSSийской Федерации в оккупированных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности заявил Алексей Данилов.

"В основном санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели - все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время через указ президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что санкции будут применены к 12 человекам.

Также Украина будет внедрять санкции против иностранцев, если те будут принимать участие в избирательном процессе в Госдуму в ОРДЛО и Крыму.

"Кроме того, мы имеем желание предупредить всех иностранных граждан, желающих участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей, на территории Крыма, если они там появятся в качестве официальных наблюдателей, или каких-то других лиц во время выборов", - сказал Алексей Данилов. ї

Секретарь СНБО подчеркнул, что в этом случае Украина будет игнорировать иммунитет иностранных лиц.

"Независимо от того, будут ли они сенаторами, будут ли они какими-то другими должностными или иными лицами и иметь тот или иной иммунитет - они обязательно, мы предупреждаем, обязательно будут под санкциями нашей страны", - добавил Данилов.

Он отметил, что сегодня в Украине есть информация о гражданах ряда стран, которые планируют выступить в роли наблюдателей на выборах во временно оккупированных территориях.

"Мы располагаем информацией о некоторых гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей на выборах на эту территорию. Я еще раз настаиваю, все они без исключения будут под санкциями нашей страны", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, выборы в Госдуму РФ начались 17 сентября и продлятся три дня. РоSSия позволяет избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздае свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что они смогут проголосовать. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" будет баллотироваться бывший главарь "ДНР" Александр Бородай. Всего в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных нет.

Министерство иностранных дел Украины предупредило, что эти выборы имеют сомнительную легитимность, поскольку несколько округов расположены на территории оккупированного Крыма и города Севастополя, а к голосованию также допущены украинские граждане из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.