Конгресс может увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до $300 млн

Украина надеется, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами.

В Конгрессе США зарегистрировали проект оборонного бюджета США на 2022 фискальный год. В случае его принятия, размер помощи Украине в сфере безопасности может быть увеличен с нынешних 250 млн до 300 млн долларов.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США ", - написала Маркарова в фейсбуке.

Напомним, в августе 2019 года действующий тогда президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Через месяц Администрация США сняла блокирование 250 млн долларов, предназначенных для Украины.

В декабре 2020 года американский парламент утвердил действующий оборонный бюджет с 250 млн долларов для Украины.