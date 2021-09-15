Минкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

РоSSийский рэпер теперь в перечне дважды - под псевдонимом и настоящей фамилией.

Минкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности
Моргенштерн
Фото: Радио "Комсомольская правда"

Министерство культуры и информационной политики Украины во второй раз внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, роSSийского рэпера Моргенштерна.

Так, в обнародованном на сайте министерства обновленном 15 сентября перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, теперь Валеев Алишер Тагирович (запрещен въезд в Украину с 29.04.2021) и Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021).

13 сентября в Службе безопасности Украины отреагировали на информацию об анонсе концертов Моргенштерна в ноябре этого года в Запорожье, Харькове и Киеве.

СБУ подтвердила запрет гастролей роSSийского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине.

Напомним, 20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, потому что ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на начало июня в Киеве, Харькове и Запорожье.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

17 июня стало известно, что певец подал иск в Службу безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

Кроме того, в начале июля Моргенштерн разместил в соцсетях видео, в котором утверждал, что находится в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
Операцией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - ЧубаровОперацией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - Чубаров
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
Блок рекламы


Похожие новости
Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут серьезные риски, - КулебаСценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут серьезные риски, - Кулеба
Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировойКабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой
Разумков об отставках в Кабмине: некоторые пойдут в "добровольно-принудительном формате"Разумков об отставках в Кабмине: некоторые пойдут в "добровольно-принудительном формате"
ВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсоветаВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсовета
Забужко: в 1997 году тех издателей, которые занимались украинской книгой, на Донбасс уже не пускалиЗабужко: в 1997 году тех издателей, которые занимались украинской книгой, на Донбасс уже не пускали
Кабмин предложил создать в Украине перечень террористических организацийКабмин предложил создать в Украине перечень террористических организаций
В Черкасской области задержали шестерых членов Нацкорпуса, которые хотели сорвать выступление ЗеленскогоВ Черкасской области задержали шестерых членов Нацкорпуса, которые хотели сорвать выступление Зеленского
Порошенко и Кучма возглавили рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опросПорошенко и Кучма возглавили рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос
В Германии решили, что Северному потоку-2 еще угрожают 7 рисковВ Германии решили, что Северному потоку-2 еще угрожают 7 рисков
В Украину вернулись спасатели, которые тушили пожары в ГрецииВ Украину вернулись спасатели, которые тушили пожары в Греции
Последние новости
Подгружаем последние новости