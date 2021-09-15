Минкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

РоSSийский рэпер теперь в перечне дважды - под псевдонимом и настоящей фамилией.

Министерство культуры и информационной политики Украины во второй раз внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, роSSийского рэпера Моргенштерна.

Так, в обнародованном на сайте министерства обновленном 15 сентября перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, теперь Валеев Алишер Тагирович (запрещен въезд в Украину с 29.04.2021) и Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021).

13 сентября в Службе безопасности Украины отреагировали на информацию об анонсе концертов Моргенштерна в ноябре этого года в Запорожье, Харькове и Киеве .

СБУ подтвердила запрет гастролей роSSийского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине.

Напомним, 20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве , Харькове и Запорожье, потому что ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на начало июня в Киеве , Харькове и Запорожье.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

17 июня стало известно, что певец подал иск в Службу безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

Кроме того, в начале июля Моргенштерн разместил в соцсетях видео, в котором утверждал, что находится в Украине.