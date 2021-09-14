РоSSийские наемники готовы поддержать хунту в Мали, - Times

Бывшая французская колония пережила два государственных переворота за последний год.

Контингент численностью в 1 тыс. роSSийских наемников отправится в африканское государство Мали в рамках договора между "ЧВК Вагнера" и военными, которые захватили власть в африканской республике.

Об этом сообщает лондонская газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, малийские путчисты будут платить 10,8 млн долларов США в месяц за помощь роSSийских наемников.

Миссия роSSийского контингента будет заключаться в подготовке войск и защите высокопоставленных чиновников режима в стране, пережившей два переворота за последний год.

Представитель минобороны страны заявил, что общественное мнение поддерживает тесные связи с Россией , но не подтвердил конкретных договоренностей.

Бывшая французская колония Мали - одно из крупнейших по размерам и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В мае этого года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктара Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной стал отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота.

В июле на переходного президента Мали полковника Ассими Гойту, который пришел к власти после майского военного переворота, совершили покушение.