Всемирный банк посоветовал Украине ускорить вакцинацию пенсионеров

Процент прививок в Украине даже ниже, чем в Молдове.

Всемирный банк посоветовал Украине ускорить вакцинацию пенсионеров
Фото: kievcity.gov.ua

Всемирный банк считает недостаточными темпы вакцинации в Украине и советует приложить больше усилий для прививки пожилых людей.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказала региональный вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

"К сожалению, процесс вакцинации населения происходит недостаточно хорошо: Украина имеет один из самых низких показателей вакцинации в Европе: по состоянию на 10 сентября только 14,3% населения получили хотя бы одну дозу и только 11,5% полностью вакцинированы. Сравните эти данные с данными соседних стран: в Польше полностью вакцинированы 50% населения, в Словакии - 40%, в Турции - 47%, даже в соседней Молдове - более 21%. В частности, нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей (старше 60 лет), уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране, при том, что они наиболее уязвимы к тяжелой форме течения заболевания COVID-19", - сказала она.

Напомним, что за прошедшую неделю (6-12 сентября) в Украине сделали более 900 тысяч прививок против ковида.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 5 906 742 человека, из них получили одну дозу - 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 804 204 человека.

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