В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
"Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос оккупации Крыма.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил спикер украинского президента Сергей Никифоров.
"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом РоSSии - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Или на линии разграничения, или в любом другом месте на нейтральной территории, но не в РоSSии и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", - сказал Никифоров.
Спикер украинского президента отметил, что против такой встречи выступает именно РФ, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи вопрос Крыма.
"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях РоSSии и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - отметил Никифоров.
Напомним, весной РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это было наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. В СНБО заявили, что мониторят ситуацию и готовятся к любому развитию событий. Подробнее об этом читайте в интервью секретаря СНБО для LB.ua - Алексей Данилов: «Будет ли обострение, зависит только от Путина».
20 апреле президент Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. В роSSийском сенате заявили, что "предложение о встрече не имеет никакого смысла. Это - заявление хорошего актера".
Путин заявил, что если Зеленский хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях, то "может приехать в Москву в любое время", а до этого - должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР". Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.
26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным.
В Кремле тогда отметили, что встреча президента РоSSии Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в этом году вряд ли возможна.