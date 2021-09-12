В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма

"Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос оккупации Крыма.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил спикер украинского президента Сергей Никифоров.

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом РоSSии - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Или на линии разграничения, или в любом другом месте на нейтральной территории, но не в РоSSии и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ , конечно, не хочет", - сказал Никифоров.

Спикер украинского президента отметил, что против такой встречи выступает именно РФ , которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи вопрос Крыма.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях РоSSии и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - отметил Никифоров.

Напомним, весной РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это было наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. В СНБО заявили, что мониторят ситуацию и готовятся к любому развитию событий. Подробнее об этом читайте в интервью секретаря СНБО для LB.ua - Алексей Данилов: «Будет ли обострение, зависит только от Путина».

20 апреле президент Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. В роSSийском сенате заявили, что "предложение о встрече не имеет никакого смысла. Это - заявление хорошего актера".

Путин заявил, что если Зеленский хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях, то "может приехать в Москву в любое время", а до этого - должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР". Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным.

В Кремле тогда отметили, что встреча президента РоSSии Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в этом году вряд ли возможна.