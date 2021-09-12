Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитом

Омбудсмен должна встретиться с Общественным защитником Грузии Нино Ломджарией.

Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Фото: Макс Левин

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитом.

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

Омбудсмен планирует встретиться с Общественным защитником Грузии Нино Ломджарией. "Обсудим сотрудничество между омбудсменами Украины и Грузии в вопросах реализации национального превентивного механизма, защиты трудовых прав и прав лиц, пострадавших от торговли людьми", - отметила она.

Также в рамках визита состоится встреча с государственным инспектором Грузии Лондой Толораей, на которой стороны проанализируют сотрудничество в рамках заключенного в прошлом году Меморандума между институтами стран, а также опыт Грузии по созданию независимого органа в сфере защиты персональных данных.

"Во время встречи с Министром юстиции Грузии Рати Брегадзе обсудим проблемные вопросы перевода осужденных граждан Украины из Грузии в Украину для дальнейшего отбывания наказания", - добавила Денисова.

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