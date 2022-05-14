Ситуация на Кинбурнской косе близится к катастрофической, - Денисова

На юге Украины роSSийские военные уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу, которая расположена в Николаевской области.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека ВР Людмила Денисова.

"С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области роSSийскими военными. Пожар именно на Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей. Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, многолетние деревья, розовые озера, животные", - написала Денисова.

Сейчас на территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют роSSийские военные, не пропускающие лесную охрану в очаги возгораний. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей. Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической.

Напомним, что глава Николаевской военной администрации Виталий Ким обратился к жителям оккупированного россиянами Херсона. Он заверил, что украинские войска обязательно освободят Херсон и область. И произойдет это уже скоро.