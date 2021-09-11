ВСК пришла к выводу, что в Украине не было санкционированной спецоперации по "вагнеровцам"

"Непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было".

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела "вагнеровцев" (ВСК) пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК "Вагнер" в Украине не было. Однако проводилось "специальное разведывательное мероприятие".

Об этом заявила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), сообщает Интерфакс-Украина".

"Непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки", - сказала Безуглая на брифинге в пятницу.

По ее словам, Украина с 2014 года ведет работу по документированию, сбору информации о лицах, которые были причастны к роSSийской агрессии. В рамках этой работы в 2018 году был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР Минобороны Украины проводили "собеседования" с целью получения информации о том, как действуют ЧВК, и кто является их участниками.

Это специальное мероприятие завершилось 6 июля 2020 года.

Однако, по данным ВСК Рады, в июле прошлого года в ГУР Минобороны обратилась Служба безопасности Украины "с идеей использовать эту информацию для определенных активных действий, а именно - чтобы попытаться завлечь часть предполагаемых участников вооруженных конфликтов, прежде всего, на востоке Украины, с территории РоSSии в Украину".

В дальнейшем СБУ "было отобрано несколько десятков человек, представляющих оперативный интерес, из которых в дальнейшем были отобраны 33".

В ВСК также пришли к выводу, что посадку самолета в Украине не планировали. Вместо этого боевиков должны были задержать в Стамбуле турецкие силовики за участие в военных действиях в Сирии. Впрочем, кооперации с Турцией не было.

По оценкам ВСК, это мероприятие было "довольно амбициозным и имело недостатки в планировании и работе".

"Наша спецслужба проиграла в этой борьбе между тремя спецслужбами - Украины, Беларуси и РоSSии, но тем не менее, не была спровоцирована на что-то худшее, и это не привело к реально ощутимым международным последствиям, а тем более - к катастрофическим", - заявила Безугла.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

СОтрицал украинскую операцию и президент Владимир Зеленский: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.