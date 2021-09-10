Запорожскую Хортицу после "Большой стройки" откроют в День украинского казачества

Обновленный Музей "Казачий круг" и другие локации будут готовы принимать посетителей.

Работы по масштабной реконструкции острова Хортица, запланированные на 2021 год, будут завершены до 14 октября. На Покров, День защитника и защитниц Украины и День украинского казачества обновленный Музей "Казачий круг" и другие локации будут готовы принимать посетителей. Об этом сообщили в проектном офисе возрождения острова Хортица.

Реконструкцию острова и ремонт Музея истории казачества начали в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Некоторые локации уже завершены. Так, общественное пространство "Казачий круг" в конце лета приняло большой музыкальный фестиваль ZOUND-2021, который посетили более 15 тысяч человек. Следующим шагом станет установка лавочек, подсветка скульптур и прокладки пешеходной дорожки в Музей и комплекс "Запорожская Сечь".

Крыша Музея истории запорожского казачества, которая протекала годами, уже спасена и превратилась в современную смотровую площадку. Сейчас завершается обустройство и декорирование фасадов. На большой стене Музея появится новый логотип Хортицы с подсветкой. До 14 октября Музейная площадь будет полностью готова - выполнят благоустройство территории вокруг, высадят новые деревья.

"Уже совсем скоро знаковые объекты на острове Хортица предстанут по-настоящему обновленными, имея новые интересные смыслы. Они будут понятны, удобны, доступны для посетителей. Сейчас работы еще продолжаются, каждая локация дорабатывается. Мы начали в июне, а уже в октябре весь объем работ, которые запланированы на 2021 год, будет выполнен", - рассказал представитель проектного офиса возрождения острова Хортица Валерий Шевченко.

Холм с флагштоком и смотровой площадкой открыли ко Дню флага и Дню Независимости. Сейчас продолжаются финальные работы: освещение тропы, установка поручней и тому подобное.

Кроме того, 14 октября запустят уникальное лазерное шоу, созданное с помощью группы "Метинвест", которая присоединилась к возрождению Хортицы.

Как сообщалось ранее, запорожская Хортица по инициативе первой леди Елены Зеленской станет полностью инклюзивной. Все объекты и локации создаются с учетом потребностей лиц преклонного возраста, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми.

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