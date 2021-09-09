Оккупанты на Донбассе ранили военного, он - в тяжелом состоянии

Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате вражеского огня один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. О потерях среди украинских военных не сообщалось.