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2021-09-09
Оккупанты на Донбассе ранили военного, он - в тяжелом состоянии
РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности группировки "Восток".
Архівне фото
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В результате вражеского огня один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение.
Состояние здоровья раненого - тяжелое.
Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. О потерях среди украинских военных не сообщалось.