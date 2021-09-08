Гостями на Дне рождении Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела, - УП

Это, в частности, заместитель главы Национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Гостями на Дне рождении Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела, - УП
Олег Татаров
Фото: news.pn

Среди гостей на праздновании Дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела.

Об этом говорится в видео "Украинской правды" "Приемы Татарова. Репортаж со дня рождения куратора от АП".

На празднике в загородном ресторанном комплексе присутствовал заместитель главы Национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Его теща владеет несколькими объектами недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардейцы в деле "Укрбуда".

Татаров же подозревается в том, что в 2017 году, когда был юристом "Укрбуда", был причастен к передаче взятки чиновнику криминалистического учреждения МВД.

Главный подозреваемый по делу, экс-нардеп Максим Микитась, ранее заявлял, что именно Цуцкиридзе помогал юристу "Укрбуд" Татарову решать проблемы "Укрбуда" с Министерством внутренних дел.

Также гостем на празднике был заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Симоненко (с пакетом)
Фото: Украинская правда
Симоненко (с пакетом)

Среди гостей, в частности, зафиксировали и заместителя главы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко, главы Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службы Офиса генпрокурора Яна Стерлюка, бывшего руководителя уголовной полиции, и.о. начальника УМВД Полтавской области Виктора Ремського, заместителя генпрокурора Игоря Мустецу, руководителя миграционной службы в Киеве Вячеслава Гузя и нардепа от "Слуги народа" Игоря Мурдия.

Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от Национального антикоррупционного бюро в другое ведомство. Решение принял судья Сергей Вовк. Судья обязал Генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

Одними из подозреваемых по делу является экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров (подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд") и заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Последний назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщицей. Именно ему Татаров якобы и способствовал в передаче неправомерной выгоды.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя председателя Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела экс-нардепа и бывшего владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизе, назначенной полицией по делу Микитася по завладению средствами Национальной гвардии. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был выбрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Заседание перенесли.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

Верховный суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве, то есть дело Микитася останется в СБУ.

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